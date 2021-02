Après 28 ans d'existence, Daft Punk n'est plus

Daft Punk n’est plus. Le groupe français, formé à Paris en 1993 par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, a annoncé sa séparation avec fracas ce lundi à l’aide d’une vidéo dans laquelle le duo se fait littéralement exploser. Le film de 8 minutes, baptisé "Epilogue" et extrait de leur long métrage Electroma, a été posté lundi 22 février sur la chaîne YouTube et le site officiel du tandem.

Sous la vidéo YouTube, les commentaires se multipliaient pour déjà regretter la fin du duo le plus prolifique de l'electro français. En 28 ans, Daft Punk a fait danser la planète entière sans jamais dévoiler son vrai visage - en permanence caché sous des casques. "One more time", "Around the world", "Harder, better, faster, stronger", "Get lucky"... Autant de titres qui ne quitteront pas les playlists de sitôt. Même si leurs interprètes ne seront plus là pour les jouer en live dans des salles pleines à craquer.