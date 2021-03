"En deuil et en colère" : le boys band sud-coréen BTS dénonce le racisme anti-asiatique

"Nous envoyons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher", écrivent Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, évoquant implicitement la mort de six femmes asiatique dans la tuerie survenue à Atlanta, le 16 mars dernier. Un drame à l’origine de nombreuses manifestations à travers les Etats-Unis ces dernières semaines.

"Nous sommes en deuil et en colère. En tant qu'Asiatiques, nous avons aussi été victimes de racisme. Nous avons été la cible d'insultes et de moqueries en raison de notre apparence. On nous a même demandé pourquoi des Asiatiques parlaient anglais", raconte les membres de la formation qui depuis sa naissance, en 2013, cumule les records de ventes et de vidéos vues sur Internet.

"Notre propre expérience ne peut pas être comparée à ce qui s'est déroulé ces dernières semaines", précisent-il. "Mais ce que nous avons vécu a été suffisamment difficile pour nous sentir impuissants, et voir notre estime de soi disparaître (...) Notre position doit être claire. Nous sommes contre toute forme de discrimination raciale. Nous dénonçons la violence. Chacun a le droit d'être respecté. Nous restons unis."