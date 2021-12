L’année 2022 marquera-t-elle le retour de Britney Spears ?

INTERROGATIONS – Désormais libérée de sa tutelle et maîtresse de son planning, la chanteuse s’est remise à chanter pour ses fans sur Instagram. Un premier pas vers la lumière aussitôt annulé par trois pas en arrière dans un autre post confession.

Elle avait promis qu’elle ne remonterait plus sur scène tant que son père serait en charge de sa vie. Mais pour la première fois depuis 13 ans, Britney Spears s’apprête à entrer dans une nouvelle année totalement libre de ses choix. Sur son planning, la toute jeune quadra a déjà inscrit son mariage à son fiancé Sam Asghari. Des noces qu’elle rêve de concrétiser sur une plage paradisiaque avant de sans doute fonder une famille avec son futur époux. Après avoir révélé qu’elle portait un stérilet contre son gré à cause de la tutelle, elle confesse vouloir devenir mère pour la troisième fois.

"Les aventures avec les enfants sont tellement amusantes", écrit-elle cette semaine sur Instagram où elle s’affiche avec ses deux fils, Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, nés de son union avec Kevin Federline. Un moment rare avec ses deux ados qui contraste avec ses posts habituels. Depuis plusieurs années, Britney Spears enchaîne les selfies et les sessions de danse pour ses 38 millions d’abonnés. Alors quand ils l’ont entendue chanter sur le même réseau à trois jours de Noël, ses admirateurs n’ont pu qu’y voir un cadeau presque tombé du ciel.

Elle promet une nouvelle chanson... avant de se rétracter

Face à son miroir dans sa salle de bain, Britney Spears enchaîne les vocalises. Et vient montrer qu’elle n’a rien perdu de sa voix, elle qui a souvent été pointée du doigt pour son amour du playback. Si on dit que le diable se cache dans les détails, il se trouve toujours dans les légendes de la chanteuse. "J’ai besoin d’être ma propre supportrice, car Dieu sait que ma famille ne l’était pas", martèle-elle, listant ses 100 millions d’albums vendus dans le monde. Avant de conclure : "Psss, je travaille sur une nouvelle chanson… Je vous dirai ce que je veux dire !"

Une information relayée à vitesse grand V par les médias du monde entier car Britney Spears n’a plus sorti d’album depuis "Glory" en 2016. Alors annoncer un titre inédit n’a rien d’anodin. Sauf que quelques heures plus tard, cette officialisation a disparu de son compte Instagram. La vidéo d’elle en train de chanter est toujours là, mais sans légende. Mais pourquoi a-t-elle fait marche arrière ? "Britney fait ses propres décisions maintenant et elle veut étendre ses horizons professionnels. Elle attend juste que ce soit le bon moment pour tout", indique une source à Entertainment Tonight, assurant que la princesse de la pop prépare "activement" son retour pour 2022.

Le site spécialisé dans l’actualité des célébrités parle "de partenariats avec des marques et d’opportunités dans le monde du divertissement". "Plusieurs marques l’ont contactée avec des offres incroyables et rien n’a été mis de côté. Elle est excitée de remettre son chapeau de businesswoman pour cette nouvelle année et d’explorer différents projets qui lui étaient inaccessibles dans le passé", souligne une source proche de l’artiste. Quelques heures plus tard, Britney Spears s’est pourtant fendue d’un post en forme d’ode à la prière dans lequel elle explique "avoir peur des gens et de l’industrie". "Ils m’ont vraiment blessée", dit-elle, taclant à nouveau sa famille qui l’a pressée comme un citron pendant toutes ces années pour en récolter les fruits financiers. "Ne plus chanter ma musique, c’est une manière de leur dire d’aller se faire foutre", lâche-t-elle.

Si certains y voient un renoncement à son métier de chanteuse, on a plutôt envie d’y lire une forme de bilan pour mieux rebondir. "J’ai grandi l’an dernier… J’ai encore du chemin à parcourir ! Mon but pour cette année, c’est de me pousser un peu plus et de faire des choses qui m’effraient. Mais pas trop non plus punaise ! Nous sommes juste des personnes, je ne suis pas une superwoman", admet-elle. Débarrassée de sa tutelle, elle laisse à son avocat la mission de régler les derniers détails techniques pour se consacrer à l’avenir plein de surprises qui l’attend. Ses fans en sont déjà persuadés, 2022 sera quoi qu'il arrive l'année de la reconstruction pour leur idole. De quoi glisser de #FreeBritney à #WelcomeBackBritney ?

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.