Le grand comeback musical d’ABBA mérite-t-il le "Voyage" ?

Si ce dernier opus force un peu sur les ballades, le groupe a gardé le sens du rythme, comme le prouve le groove lancinant "Don’t shut me down", le disco-chic "Keep An Eye On Dan" et les intonations pop-rock de "No Doubt About It". On a en revanche le droit de grincer des dents en découvrant les inflexions celtiques de "When You Danced With Me" ou le mélange clochettes et chœurs d’enfants de "Little Things".