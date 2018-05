Musique : Maurane est décédée à 57 ans

Le corps de Maurane a été retrouvée sans vie à son domicile de Bruxelles, le soir du lundi 7 mai. Elle était âgée de 57 ans et préparait un album d'hommage à Jacques Brel. Après deux ans de pause, suite d'une opération des cordes vocales, la chanteuse belge est remontée sur scène le samedi 5 mai en Belgique. De nombreuses personnalités ont réagi à sa disparition dont Lara Fabian et Hélène Ségara.



