N°1 des ventes depuis 10 ans, Guillaume Musso publiera "L’inconnue de la Seine" en septembre

Avec ce pitch qui ne devrait pas manquer d’intriguer son public, Guillaume Musso a tout pour connaître un nouveau succès, lui qui s’est imposé en 2020 comme l’écrivain le plus lu de France pour la dixième année consécutive, d’après les données de l’Institut GFK, dévoilée en janvier dernier par Le Figaro. L’écrivain a vendu 1.509.662 exemplaires, devançant Virginie Grimaldi (827.561 exemplaires) et Michel Bussi (815.003 exemplaires).

"On l'avait conduite à la morgue et l'employé lui avait fait un masque mortuaire qui a été dupliqué à des milliers d'exemplaires. Ces masques sont devenus une sorte de décoration chez les artistes dans les années 1920. Aragon en parle dans Aurélien. Albert Camus avait ce masque dans son bureau. C'est un fait divers que j'ai lu quand j'étais adolescent. Ce livre est une sorte de variation moderne autour de ce thème, mais cette fois, l'Inconnue est vivante."

Pour Guillaume Musso, 2021 devrait également être marquée par le tournage dans le Sud de la France de La jeune fille et la nuit, l’adaptation de son roman du même nom, paru en 2018. Baptisée The Reunion, il s’agira d’une mini-série en langue anglaise produite par MGM et France Télévisions. Malgré son succès, l’écrivain a été peu adapté jusqu’ici. En 2009, Gilles Bourdos avait mis en scène Et après, d’après son deuxième roman, avec Romain Duris, Evangeline Lily et John Malkovich.