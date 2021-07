Nabilla promet de "se dévoiler comme jamais" dans "Sans filtre", une série documentaire sur Amazon Prime Video

Produits par Banijay et ITV Studios France, les sept épisodes sont tournés entre Dubaï, la Suisse et la France. "C’est le parcours unique de Nabilla qui sera raconté, ou comment passer de star de téléréalité à entrepreneuse accomplie", indique Amazon Prime Video dans un communiqué. "Je me livre à 100%. J’ouvre les portes de mon intimité et j’assume tout mon parcours : les hauts mais aussi les bas", assure la principale intéressée.

Repérée dans "L’amour est aveugle" sur TF1, elle a vu sa notoriété exploser avec son apparition dans "Les Anges de la téléréalité". Une émission toute particulière pour elle car c’est là qu’elle a rencontré Thomas, le père de son fils Milann. Elle a depuis développé plusieurs business, dont sa propre marque de maquillage Nabilla Beauty.