Naissance de Lilibet Diana : la reine Elizabeth II et la famille royale "ravies"

La famille royale britannique s’est dite "ravie" d’apprendre la naissance de Lilibet "Lili" Diana, le second enfant du prince Harry et de Meghan Markle, annoncée dimanche 6 juin. La reine Elizabeth II, son fils le Prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et Kate Middleton "ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex", a annoncé le palais de Buckingham.

Les relations entre le prince Harry, Meghan Markle et la famille royale s’étaient particulièrement tendues après que le couple a donné une interview choc à la télévision américaine en mars dernier. Ils accusaient la famille royale britannique de racisme en assurant que l'un de ses membres s'était inquiété de la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie. La reine s’était alors dit "attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan".

Harry avait renouvelé ses accusations, quelques mois plus tard, dans une série documentaire qu'il a coproduite avec Oprah Winfrey et qui lui est consacrée. "Je pensais que ma famille m'aiderait, mais toutes les demandes, les requêtes, les signaux ont rencontré un silence ou une indifférence totale", racontait-il dans The Me You Can't See.