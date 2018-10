"Ne me quitte pas", l'histoire d'une chanson

Jacques Brel nous a quitté il y a 40 ans et pour célébrer sa disparition, deux versions de ses concerts de "Ne me quitte pas" seront projetées au cinéma ce mardi. Lors d'une tournée, Jacques Brel, aidé par son pianiste Gérard Jouannest, a donné naissance à la célèbre chanson avec cinq notes de piano. Elle a eu ensuite, un énorme succès en un mois. "Ne me quitte pas" a bouleversé la définition de la virilité, car c'est la première fois, en 1959, qu'un homme supplie une femme. Quid de l'impact de Jacques Brel auprès des autres artistes et du public ? A qui s'adressait-il quand il l'a chantée ?