Bob Odenkirk dans un état stable après un "incident cardiaque" sur le tournage de "Better Call Saul"

Ses fans et amis partagent leur inquiétude sur les réseaux sociaux depuis deux jours. Bob Odenkirk, star des séries Breaking Bad et de son spin-off Better Call Saul, se trouve sous étroite surveillance médicale à Alburqueque, au Nouveau-Mexique, où il se trouve "dans un état stable après un incident cardiaque". L'information a été confirmée par ses proches dans un communiqué transmis mercredi aux médias américains et relayé par l'AFP.

"Sa famille et lui-même souhaitent exprimer leur gratitude à tous les incroyables docteurs et infirmiers qui s'occupent de lui, tout comme à ses partenaires de jeu, à l'équipe de tournage et aux producteurs qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk souhaiteraient aussi remercier tout le monde pour les très nombreux messages de soutien et appellent au respect de leur vie privée en cette période de rétablissement pour Bob", poursuit le texte.