En chute libre à la Bourse, Netflix confirme le retour de "Squid Game"

Des données qui inquiètent les investisseurs. La preuve, la sanction a été immédiate à Wall Street où l'action du groupe californien perdait jusqu'à 20% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. "La rétention (des abonnés) et les audiences restent solides, mais la croissance des nouveaux abonnés n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la pandémie", admet le service pionnier du secteur, qui a largement profité des restrictions sanitaires en 2020 et début 202 1.

"Il n'y a rien qui cloche chez Netflix, ils font juste face à une concurrence de plus en plus agressive. Il devient donc plus difficile pour eux de se distinguer et d'attirer le public", estime de son côté l'analyste indépendant Robert Enderle. D'octobre à décembre, le groupe a réalisé 7,7 milliards de dollars de recettes, 607 millions de bénéfice net et accumulé 8,28 millions de nouveaux abonnés.

La plateforme a bénéficié du succès planétaire de la série sud-coréenne Squid Game, qui avait été vue par plus de 142 millions d'abonnés à la mi-octobre, un mois après sa sortie, soit quelque deux tiers des utilisateurs. Un record. Les dirigeants du groupe ont d'ailleurs confirmé qu'il y aurait une deuxième saison, sans donner de date. Pour 2022, en revanche, il faudra attendre le mois de mars pour des sorties de grande envergure comme la saison 2 de Bridgerton, la deuxième plus populaire du service.