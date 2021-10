Des films Netflix au cinéma ? La plateforme organise son festival malgré la polémique

Alors que ce délai est sur le point d’être renégocié, la société californienne est peut-être allée un peu vite en besogne en se rapprochant de plusieurs salles d’art et essai, dont les réseaux MK2 et Utopia, afin d'organiser avant Noël un festival proposant plusieurs de ses films originaux, déjà en ligne ou à venir.

"Une telle initiative autour de productions Netflix viendrait priver ces films de séances et de salles au moment où ils en ont le plus besoin", a réagi pour sa part la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). "La campagne marketing de la plateforme viendrait aussi éclipser la sortie de ces films".

Visiblement soucieuse de ne pas mettre la profession à dos, la direction française de la plateforme a revu ses ambitions à la baisse. Ce jeudi, elle annonce la tenue du 7 au 14 décembre du "Netflix Film Club", un cycle de projection qui se tiendra à la Cinémathèque française à Paris et à l’Institut Lumière à Lyon.

Au programme, plusieurs films qui seront déjà disponibles à cette date sur la plateforme : Pieces of a Woman de Kornél Mundruczó, Malcolm & Marie de Sam Levinson, The Harder They Fall de Jeymes Samuel, The Power of the Dog de Jane Campion, The Guilty d’Antoine Fuqua et Clair-Obscur de Rebecca Hall.

Le Netflix Film Club proposera aussi trois films inédits : Don’t Look Up : Déni cosmique d’Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence à la tête d'un casting de stars affolant, La Main de Dieu de l'Italien Paolo Sorrentino et The Lost Daughter, le premier film de l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal.