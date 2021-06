George Kay, le scénariste anglais qui a écrit "Lupin" sur mesure pour Omar Sy Netflix

COULISSES – Après le carton de la première saison, Netflix met en ligne ce vendredi la suite de "Lupin" avec Omar Sy. Une série made in France qui a été pensée par un Britannique, le showrunner George Kay.

Derrière la série française la plus populaire de l’histoire de Netflix, il y a un homme, presque aussi mystérieux que le héros de Maurice Leblanc. Depuis une dizaine d’années, le nom de George Kay, 42 ans, figure au générique de quelques-unes des meilleurs séries britanniques nouvelle génération. Après s’être fait la main en 2006 sur la série documentaire The Choir, qui racontait les coulisses d’une chorale des quartiers populaires de Londres, il contribue à de nombreuses fictions comme Tunnel, Our Zoom, Journal d’une ado hors norme ou encore Stage, pour certaines inédites en France. En 2018, il écrit deux épisodes de Killing Eve, la série policière déjantée de Phoebe Waller-Bridge qui remporte un immense succès partout dans le monde. Avant de prendre l’année suivante les commandes de Criminal, une ambitieuse anthologie policière produite par Netflix qui tourne autour d’une série d’interrogatoires, avec des intrigues séparées au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en France, interprétée notamment par Nathalie Baye et Jérémie Renier.

Omar est un héros moderne, quelqu’un que les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde aime en France. Et il est aussi issu de la diversité, dans un pays où il n’y a pas beaucoup de têtes d’affiches comme lui - George Kay, dans The Hollywood Reporter

Omar Sy et la Gaumont planchent déjà depuis plusieurs mois sur le projet Lupin lorsque George Kay monte à bord, fort de son expérience sur une co-production internationale en langue anglaise. L’intéressé avoue alors ne pas être familier avec le personnage d’origine. Avec l’aide du scénariste français François Uzan, il va imaginer Assane Diop, disciple nostalgique du héros autrefois incarné par Georges Descrières à la télévision. Fan de l’acteur oscarisé d’Intouchables, il explique avoir écrit sur mesure pour lui. "Techniquement, c’est un criminel, mais il est aussi charismatique, il est drôle, il a des manières amusantes de commettre ses crimes", expliquait-il en janvier dernier dans The Hollywood Reporter. "On a envie qu’il vole des trucs et c’est beaucoup lié à la sympathie que dégage Omar. Son sourire est roi. Omar est un héros moderne, quelqu’un que les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde aime en France. Et il est aussi issu de la diversité, dans un pays où il n’y a pas beaucoup de têtes d’affiches comme lui."

Interrogé dans Le Monde à l’occasion de la diffusion de la saison 2, George Kay raconte avoir passé du temps dans la capitale française pour s’en imprégner et "prendre le métro au hasard, pour trouver les endroits où Assane a grandi". Ce souci de réalisme se prolonge dans le premier épisode, qui passe par un petite village de Normandie où le héros, à la poursuite du ravisseur de son fils, est fraichement accueilli par les habitués du bistrot du coin. Son objectif ? "Présenter une image de la France au monde, sans en faire une collection de cartes postales." Le scénariste d'Emily in Paris appréciera. L’aventure ne fait que commencer puisque George Kay travaille d’arrache-pied sur l’écriture d’une saison 3, depuis Paris où il est actuellement installé. Elle a été annoncée en mai dernier dans l’esprit machiavélique de la série à travers une URL, une adresse internet, qui apparaissait furtivement dans un plan de la bande-annonce de la saison 2. Vu le succès de la première, et l’attente autour des nouveaux épisodes, quelque chose nous dit que Lupin n’a pas fini de joueur avec ses spectateurs.

Jérôme Vermelin

