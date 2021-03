"Lupin", "Oxygène", "Le Serpent", "La Casa de Papel" : les temps forts de Netflix en 2021

On risque de passer (encore) beaucoup de temps devant le petit écran en 2021. Netflix a dévoilé ce mardi une pléiade de séries et de fictions à venir pour les prochains mois, avec une part belle réservée à la production française puisqu'on ne compte pas moins de 27 projets made in France. Du côté des séries, on découvrira la suite de Lupin, la série à succès portée par Omar Sy (prévue pour l'été), Disparu à jamais, l'adaptation du roman d'Harlan Coben avec Guillaume Gouix et Finnegan Oldfield et Braqueurs, de Julien Leclerc avec Sami Bouajila. Sans oublier la saison 3 de Family Business et de Plan cœur (qui sera la dernière).

Côté série étrangères, on attend avec impatience de voir Le Serpent, avec Tahar Rahim (le 2 avril), Jupiter's Legacy, avec Josh Duhamel dans lequel de vieux super héros doivent passer le flambeau ou encore Sweet tooth, un conte familial qui s'annonce touchant. Et bien évidemment la suite des séries phare : La Casa Papel, Sex education et Emily in Paris. Sans oublier Inventing Ana, une nouvelle création signée Shonda Rhimes.

Du côté des films, le programme est également alléchant avec Oxygène, d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent (le 12 mai), A tombeau ouvert, de Régis Blondeau avec Franck Gastambide et Simon Abkarian. Mais surtout 8 rue de l'humanité, le premier film de Dany Boon qui suit le quotidien de sept familles confinées à Paris (diffusion fin 2021). Les fans de blockbuster trouveront leur bonheur avec Army of the Dead, de Zack Snyder (21 mai), Red Notice, avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot et le très attendu Don't Look up, d'Adam McKay avec Leo Di Caprio et Jennifer Lawrence.