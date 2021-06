Netflix part en opération séduction avec "Sexy Beasts", son étrange quête de l’amour costumée

Un concept aussi singulier ne pouvait venir que d’Angleterre, où il a vu le jour sur BBC 3 en 2014. À l’époque, The Independent le qualifie de "cinglé". Et à voir la première bande-annonce de l’adaptation signée Netflix, on ne voit pas comment ne pas acquiescer. L’aperçu d’une minute trente s’ouvre sur un panda en doudoune expliquant à un buffle vouloir "se marier et avoir des bébés avant d’avoir 26 ans". Avant de lui demander s’il a une couverture santé… Une panthère part fusil sous le bras avec un castor, un singe embrasse un petit diable, un insecte joue au bowling avec un requin. Tout en martelant que "la personnalité pour lui, c’est essentiel".

Car c’est bien ce qu’essaie de démonter Netflix dans ce programme diffusé à l’heure où l’apparence n’a jamais été autant scrutée à cause des réseaux sociaux. Sauf que dans sa tentative de redonner ses lettres de noblesse à la beauté intérieure, la plateforme semble avoir misé sur un casting typique des émissions de téléréalités. À savoir des jeunes gens beaux et ultra-lookés – en tout cas pour ceux qui apparaissent à visage découvert dans les premières images. Chacun des douze épisodes verra un célibataire masqué partir à la rencontre de trois coups de cœur potentiels. Il ne découvrira l’autre qu’une fois son choix final fait. L’émission dépassera-t-elle la vision hétéronormée qui régit ce type de programmes depuis des années ? La bande-annonce ne le dit pas. Les masques tomberont dès le 21 juillet avec la mise en ligne des six premiers épisodes. La suite arrivera un peu plus tard avant une deuxième saison qui, d'après CNN, a d’ores et déjà été commandée.