Pour revoir Omar Sy dans "Lupin", il ne faudra plus attendre très longtemps

Vous avez dévoré les cinq premiers épisodes de Lupin sur Netflix ? La plateforme américaine ne vous fera plus attendre très longtemps. Dans un communiqué, elle annonce le retour de la série française l’été prochain, avec à la clé cinq nouveaux épisodes. Déjà en boîte, les épisodes 6 et 7 ont été mis en scène par Ludovic Bernard, le réalisateur de L’Ascension, et les épisodes 8, 9 et 10 par Hugo Gélin, qui avait déjà travaillé avec Omar Sy sur Demain tout commence.

Ces cinq épisodes viendront clore une première saison d’ores-et-déjà couronnée de succès, avec plus de 70 millions de visionnages dans le monde en moins d’un mois, du jamais vu pour une série non-anglophone. Lupin s’est retrouvée en tête des programmes les plus regardés sur la plateforme dans de nombreux pays où elle est présente. En France, bien sûr, mais aussi au Brésil, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Suède, aux Philippines et au Vietnam.