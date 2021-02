Qui est Tom Bateman, le mystérieux psy de "Mon amie Adèle", la fiction qui cartonne sur Netflix ? Dans "Mon amie Adèle", Tom Bateman joue un séduisant psy pris dans une histoire de faux-semblants. − Netflix

PORTRAIT - Dans "Mon amie Adèle", il joue un psy infidèle qui cache bien des secrets. Faites connaissance avec Tom Bateman, le comédien anglais qui monte.

C'est le succès surprise de ce début d'année. Lancé le 17 février dernier, Mon amie Adèle s'est classé en tête des programmes les plus regardés sur Netflix. Adaptation du best-seller de Sarah Pinborough, Behind Her Eyes, le pitch de la mini-série anglaise avait de quoi intriguer. On y suit l'histoire d'Adèle, une mère célibataire, qui entame une relation avec son patron, David, un brillant psychiatre, tout en devenant amie avec sa femme, Adèle, une femme mystérieuse à la santé mentale douteuse. Complètement addictif, ce thriller psychologique est porté par d'excellents comédiens, à commencer par Tom Bateman, qui incarne David, un psychiatre écossais, dont on ne sait pas vraiment s'il est une victime ou un manipulateur. Un rôle qui va comme un gant au comédien anglais dont la côte de popularité a explosé.

Né le 5 mars à Oxford, Tom Bateman est un passionné de théâtre. Diplômé de la London Academy of Music and Dramatic Art en 2011, il s'illustre sur les planches avant de rejoindre la compagnie théâtrale de Kenneth Branagh. Il fait ses premiers pas à la télévision en 2013 dans les séries The Tunnel et Da Vinci's Demons. Il décroche ensuite un rôle récurrent dans Jekyll & Hyde, où il campe le petit-fils du célèbre docteur qui enquête sur ses origines dans le Londres des années 1930. Fan des fictions en costumes, il joue en 2018 dans Vanity Fair, l'adaptation du roman La Foire aux vanités de William Makepeace Thackeray, qui se déroule à l'époque napoléonienne. Puis l'année suivante dans Beecham House (que l'on peut découvrir sur Salto), la série créée par Gurinder Chadha (Le Dernier Vice-Roi des Indes), où il prête ses traits à un commerçant britannique dans l'Inde du XIXᵉ siècle.

Il a grandi avec 13 frères et soeurs

On le retrouvera prochainement au cinéma dans Mort sur le Nil, de Kenneth Branagh dans la peau de Bouc, l'assistant d'Hercule Poirot, un rôle qu'il avait déjà endossé dans Le Crime de l'Orient Express en 2017. C'est d'ailleurs sur le tournage de ce film qu'il a rencontré l'actrice Daisy Ridley, l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars, avec qui il est en couple depuis trois ans. Très discret sur sa vie privée (il n'a même pas de compte Instagram), on ne sait pratiquement rien de lui à part le fait qu'il a grandi avec treize frères et sœurs, dont un frère jumeau prénommé Merlin. "Les autres ont tous des métiers respectables. C'est moi le plus stupide !", a confié avec humour le comédien dans une interview à People. Et quand on lui demande ce que ça fait d'être le nouveau sex-symbol, il rétorque que Merlin mériterait davantage ce titre, car il est beaucoup plus beau que lui.

Rania Hoballah