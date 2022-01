Révélé à 77 ans par "Squid Game", l'acteur O Yeong-su écrit l’histoire aux Golden Globes

Dans cette fiction aussi violente que satirique, il incarne le candidat n°001, le plus vieux participant des jeux de massacre auxquels se livrent d'ordinaires citoyens, endettés jusqu’au cou. Pour sa performance pleine de malice, il a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur second rôle dans une série dramatique. C'est une première pour un comédien sud-coréen même s'il n'a pas participé à la cérémonie qui s'est tenue ce dimanche à Los Angeles sans public, ni caméras, à cause du Covid et des scandales qui pèsent sur les organisateurs.

"Je n'ai pas de grandes ambitions. Grandes ou petites, j'ai reçu beaucoup de choses au cours de ma vie. Maintenant, je veux laisser derrière moi ces choses que j'ai reçues", expliquait O Yeong-su en octobre dernier au Daily Mail. "Pour l'expliquer simplement, disons que vous allez sur une montagne et que vous voyez une fleur. Quand on est jeune, on cueille la fleur et on la prend pour soi. Mais quand on atteint mon âge, on la laisse là, telle quelle, et on revient la voir plus tard."