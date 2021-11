"Emily in Paris" : Lily Collins en plein triangle amoureux dans la bande-annonce de la saison 2

Les fans d’Emily in Paris n’ont plus longtemps à patienter. Netflix dévoile ce jeudi la bande-annonce de la saison 2 de la série romantique, disponible à partir du 22 décembre. Dès les premières secondes, l’héroïne interprétée par Lily Collins avoue à Mindy (Ashley Park) qu’elle a de nouveau "fauté" avec Gabriel (Lucas Bravo), le beau chef en couple avec leur amie Camille (Camille Razat). Un triangle amoureux pouvant en cacher un autre, l’Américaine va croiser la route d’Alfie (Lucien Laviscount), un expatrié britannique aussi charmant qu’agaçant…

Sexe, luxe, jeux de pouvoir et paysages de cartes postales… Ces premières images s'avèrent dans la lignée de la première saison qui a cartonné – c’était la comédie la plus regardée sur Netflix en 2020 - sans faire l’unanimité. La faute à des clichés dont il vaut mieux rire que s’offusquer. "Vous devenez de plus en plus française !", suggère Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) à Emily lorsqu’elle découvre les amours multiples que sa jeune employée. Succès garanti ?