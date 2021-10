La série "Squid Game" fait exploser les demandes de cours de coréen en ligne

Un engouement qui confirme l'intérêt pour la culture sud-coréenne déjà amorcée avec le succès du boys band BTS et celui du film Parasite qui a remporté la Palme d'or à Cannes en 2019 ainsi que l’Oscar du meilleur film en 2020 . "Ce qui se passe dans la culture pop a souvent un impact sur les tendances en matière d'apprentissage des langues. Cela est dû au fait que la connaissance d'une langue permet de mieux comprendre les aspects culturels du pays", analyse Kirill Bigai, co-fondateur de Preply dans un communiqué. "La langue du pays aide à révéler le contexte local et les nuances que l'on ne peut pas obtenir uniquement à partir de traductions", explique-t-il alors que le doublage de la série, au Royaume-Uni notamment, a fait l'objet de critiques.

Le coréen serait-il en passe de devenir la langue à la mode ? Alors que la folie Squid Game continue à s'emparer de la planète, la plateforme d’apprentissage de langues en ligne Preply a observé une forte hausse des demandes de cours de coréen à travers le monde. En tête de pays les plus demandeurs, on trouve le Royaume-Uni avec une hausse de 73 % des demandes, suivi par la France (65 %), le Canada (51 %), l'Italie (27%) et États-Unis (25 %).

Lancée le 17 septembre sur Netflix la série coréenne a été regardée par 132 millions de personnes au cours des 23 premiers jours de sa diffusion, soit un record pour un démarrage de série sur la plateforme. Depuis, elle ne cesse de fasciner les foules à travers le monde malgré sa violence. Alors que la fiction semble générer un inquiétant phénomène de mimétisme dans les écoles, au point d’alarmer le ministère de l’Éducation nationale, la série a également fait exploser les ventes de Vans Slip-on (arborées par les joueurs).

Elle a également remis au goût du jour le dalgona, une friandise longtemps associée à l'extrême pauvreté qui a suivi l'après-guerre (changeant a passage la vie d'un couple de vendeurs de confiseries) et offert un coup de projecteur inattendu au célèbre couteau Laguiole, que l'on aperçoit dans un épisode.

Sombre et effrayante, Squid Game raconte l'histoire de 456 personnes en proie à des difficultés financières qui participent à une compétition dont les épreuves sont inspirées par les jeux de notre enfance. Le but ? Être le dernier survivant et espérer ainsi plus de 30 millions d'euros. Avec une petite particularité : dans Squid Game, les perdants sont tués.