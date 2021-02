Simone Ashley, de "Sex Education", sera l'héroïne de la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton"

Âgée de 25 ans, Simone Ashley est bien connue des fans de Sex Education, puisqu'elle jouait le rôle d'Olivia, la peste du lycée. On l'a également vue dans Broadchurch et Pokémon : Détective Pikachu. Comme on le sait déjà, les nouveaux épisodes seront centrés sur Anthony Bridgerton, l'aîné de la famille, à qui Kate va donner avoir du fil à retordre.

Les fans de la série l'attendent de pied ferme. La comédienne Simone Ashley sera la nouvelle héroïne féminine de la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, la fiction qui cartonne sur Netflix. Alors que le tournage devrait débuter au printemps prochain, la plateforme a officialisé l'arrivée de la comédienne dans le rôle de Kate Sharma. Une jeune femme "intelligente et têtue qui ne se laisse pas avoir par les beaux-parleurs, ce qui inclue notamment Anthony Bridgerton", explique Netflix.

Dans le roman de Julia Quinn, la jeune femme âgée de 21 ans arrive dans la haute société un an après le mariage de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), les héros de la première saison. Entre elle et Anthony, dont la réputation de libertin le précède, les choses vont évidemment être électriques.

"Une poignée de nouveaux personnages vont faire leur apparition", a annoncé le créateur et showrunner de La Chronique des Bridgerton, Chris Van Dusen, le mois dernier dans l'émission Today with Hoda & Jenna. Il promet une nouvelle histoire d'amour aussi "émouvante et belle" que celle de la première saison de la série créée par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy).