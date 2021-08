"Stranger Things" ne reviendra qu'en 2022 et fait patienter ses fans avec des images inédites

ÉVÈNEMENT - Netflix a confirmé ce vendredi 6 août que la quatrième saison de sa série phénomène serait disponible l'année prochaine. L'occasion de dévoiler quelques rapides extraits de nouveaux épisodes tant attendus.

Trente secondes et pas une de plus. Stranger Things continue à semer les indices sur sa quatrième saison avec un teaser moins énigmatique que les précédents. Mais porteur d'une information essentielle, celle de la date de retour des ados de Hawkins. Netflix a en effet annoncé que la série des frères Duffer reviendrait en 2022 avec une nouvelle salve d'épisodes qui devra répondre à bien des questions. Ne demandez pas plus de précisions, le jour et le mois de sortie étant encore classés secret défense. La vidéo postée sur les réseaux sociaux du programme ce vendredi 6 août mêle des scènes des saisons précédentes et des séquences inédites. Tout va très vite, même un peu trop. De quoi nous forcer à faire des arrêts sur image pour être sûrs de ne rien manquer.

On découvre donc une Eleven (Millie Bobby Brown) frangée aux mains de deux hommes en costumes, le shérif Hopper (David Harbour) en proie aux flammes, des pom pom girls, des flammes encore, des dés lancés sur un plateau de jeu et la bande de garçons sur leurs vélos. Vous n'avez pas compris ce qui vous attend ? Rassurez-vous, nous non plus ! Et c'est ce qui fait tout le sel de Stranger Things, qui aime jouer avec les esprits de ses spectateurs en se montrant à chaque fois plus mystérieux.

Mais ce n'est rien comparé à la micro-bande-annonce dévoilée en mai qui nous plongeait au coeur même du laboratoire de Hawkins qui a façonné Eleven. Sans préciser s'il s'agissait d'un flashback ou du présent. De quoi jouer avec les nerfs d'un public déjà très impatient. Les frères Duffer ont déjà prévenu que cette saison 4 serait "la plus colossale et la plus effrayante". Une aventure que que David Harbour démarrera "dans une prison russe" comme il l'a confirmé à LCI. C'est ce que laissait entendre le tout premier teaser dans le froid sibérien publié en février 2020, avant que la pandémie ne vienne arrêter le tournage et reporter les retrouvailles avec les habitants de Hawkins.

Delphine DE FREITAS

