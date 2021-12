VIDÉO - Philippine Leroy-Beaulieu ("Emily in Paris") : "Cette saison 2 est plus coquine"

Ce sont les Frenchies d'Emily in Paris. Philippine Leroy-Beaulieu et Camille Razat, alias Sylvie et Camille, reprennent du service dans la saison 2 de la série de Netflix. "C'est une saison ébouriffante", sourit Philippine Leroy-Beaulieu ravie de retrouver le personnage de Sylvie qui, plus que jamais, assume ses désirs et ses envies. "Il faut défendre le fait que les femmes ont le droit de vieillir et d'avoir encore beaucoup d'énergie, même après 50 ans. Il ne faut surtout pas se laisser matraquer par les diktats", lance la comédienne qui a vu sa carrière redécoller grâce à la création de Darren Star.

"Je sortais aussi d'un moment de plus fragile dans ma carrière et, grâce à ce projet, les choses sont très différentes aujourd'hui. Je refuse beaucoup de rôles alors que je ne pouvais pas me le permettre avant", admet avec honnêteté la comédienne de 58 ans.