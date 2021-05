"We’re baaack" : l’équipe de la série "Emily in Paris" a démarré le tournage de la saison 2

DE RETOUR – L’Américaine la plus insupportable du petit écran a renfilé son bleu de travail de luxe ce lundi 3 mai avec la mise en production de nouveaux épisodes entre la capitale et le Sud de la France.

On l’avait laissée sur un trottoir du 5e arrondissement, mal embarquée dans un fichu triangle amoureux. Six mois après son arrivée tonitruante sur Netflix, Emily Cooper a retrouvé ses terres parisiennes pour le tournage de la saison 2 de Emily in Paris qui a démarré ce lundi 3 mai. Plus forte que le Covid-19, la plus Américaine des Parisiennes a annoncé son retour au travail sur les réseaux sociaux dans une vidéo rassemblant l’ensemble du casting. "J’ai une nouvelle très excitante pour vous", glisse une Lily Collins tout sourire avant de céder la parole à Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu ou encore Camille Razat.

Do you, do you, do you St Tropez, Emily ?

En fond sonore ? Une musique typiquement française qui laisse penser que la production ne devrait pas dévier du Paris de carte postale qu’elle a dépeint dans les dix premiers épisodes. "Depuis le départ, nous avons voulu créer une belle vision cinématographique de Paris", souligne dans un communiqué son créateur Darren Star, sacrément fier d’avoir servi d’agence de voyage virtuelle aux abonnés de Netflix en pleine pandémie. Emily in Paris a d'ailleurs été la comédie la plus streamée sur la plateforme, avec plus de 58 millions de vues.

Déjà VRP du tourisme dans la capitale, Emily in Paris s’aventurera aussi sur la Côte d’Azur. Les médias américains parlent d’une escapade à St Tropez, les agences de casting françaises cherchaient elles des figurants pour un tournage la première semaine de mai entre Villefranche-sur-Mer et Grasse. Un petit air de French Riviera au milieu des odeurs de croissants chauds, voilà tout ce qui manquait pour faire un peu plus de la série Netflix le guide idéal de tout vacancier américain fortuné.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.