"Squid Game" : y a-t-il un vrai couteau Laguiole dans la série ?

C’est la série dont tout le monde parle. Plus gros démarrage international de l’histoire de Netflix, Squid Game vient de se faire de nouveaux fans… dans le Massif Central. Tout commence le 3 octobre dernier lorsque la page Youtube Knives and Steels, spécialisée dans la coutellerie, consacre une vidéo aux couteaux distribués aux participants d’un jeu mortel, dans les deux derniers épisodes. Non seulement la forme de la lame et du manche ne trompe pas. Mais une inscription qu’on aperçoit furtivement renseigne sur la provenance : "Laguiole-Jean-Néron Made in France".