Mort de l’acteur Ned Beatty, second rôle marquant du cinéma américain

Originaire du Kentucky, Ned Beatty avait fait ses débuts sur grand écran en 1973 dans Délivrance, le terrible survival de John Boorman. Il y incarnait avec Burt Reynolds et Jon Voight l’un des quatre hommes d’affaires qui entreprennent de remonter une rivière entre la Caroline du Nord et la Géorgie en canoë lorsqu’ils sont pris à partie par des habitants du coin. Dans ce classique du cinéma de genre, Ned Beatty joue Bobby, violenté par deux hommes dans une scène qui sera censurée dans certains pays.

C’était une figure incontournable du cinéma américain dans les années 1970 et 1980. L’acteur Ned Beatty est décédé ce dimanche "de causes naturelles entouré de sa famille et de ses proches", a annoncé son agent aux médias anglo-saxons, saluant "un talent légendaire et emblématique ainsi qu’un ami cher, il nous manquera tous."

Par la suite Ned Beatty s’illustrera également dans la série télévisée Homicide: Life on the Street puis plus tard en prêtant sa voix à l'ours machiavélique Lotso dans le dessin animé Toy Story 3 des studios Pixar. En 2009, l’acteur figurait également au générique du thriller américain du Français Bertrand Tavernier, Dans la brume électrique. Il avait tenu l’un de ses derniers rôles marquants l’année suivante dans The Killer inside me de Michael Winterbottom, avec Casey Affleck et Jessica Alba.