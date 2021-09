Neuf œuvres inédites de Pablo Picasso offertes à la France par sa fille Maya

Vénus du Gaz) et une autre, polynésienne, typique des sculptures anthropomorphes des îles Marquises du XIXe siècle et un carnet de dessin feront ainsi leur entrée au Musée parisien en avril 2022.

L'une des œuvres a été présentée au public lors d'une conférence de presse lundi : un tableau cubiste de 1938 baptisé "L'enfant à la sucette assis sous une chaise". D'après Olivier Widmaier-Picasso, petit-fils de Picasso et présent à la conférence de presse aux côtés de sa sœur Diana, ce tableau représente sa mère Maya. Le tableau le plus ancien de cette collection, le portrait du père de Picasso, "Don José Ruiz", date de 1895. Toutes ces œuvres "permettent de renseigner de manière inédite le travail de Pablo Picasso", un artiste "dont l'œuvre constitue un monde qui semble inépuisable", a souligné Mme Bachelot.

À leurs côtés, une "Étude pour une Joueuse de Mandoline" en noir et blanc au fusain et à l'huile (1932), un portrait d'Emilie Marguerite Walter (dite "Mémé"), belle-mère de Picasso, une huile et crayon sur toile datant de 1939, "El Bobo", huile cubiste s'inspirant du Nain de Vélasquez et datant de 1959 et un carnet de dessins comprenant plusieurs études pour le "Déjeuner sur l'Herbe", inspiré d'Edouard Manet, que Picasso admirait.