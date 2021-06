"Nevermore 2023" : Mylène Farmer annonce les dates de sa prochaine tournée

Les fans de Mylène Farmer sont aux anges. La chanteuse qui entretenait le mystère depuis plusieurs semaines en diffusant de mystérieux teasers sur sa chaîne YouTube, a révélé qu'elle allait effectuer la 8e tournée de sa carrière : un grand show intitulé Nevermore 2023. Dans la dernière vidéo, on pouvait voir l’œil d’un corbeau en gros plan, suivi du mot Nevermore (Jamais plus) écrit en rouge. Un extrait du poème de Baudelaire, Au lecteur, déjà mis en musique par la chanteuse dans son dernier album studio, Désobéissance, complétait le tout.

L'interprète de Maman a tort va donc remonter sur scène avec 11 dates prévues dans 8 villes, en France, en Suisse et en Belgique. Le coup d'envoi sera donné le 3 juin 2023 au Stade Pierre Mauroy de Lille, avant deux dates à Nantes les 9 et 10 juin au Stade de la Beaujoire. Direction ensuite la Suisse où Mylène Farmer se produira au Stade de Genève les 16 et 17 juin 2023, puis à Lyon au Groupama Stadium le 24 juin. Elle posera ensuite ses valises au Stade de France les 30 juin et 1er juillet, avant de se rendre à Marseille le 8 juillet à l'Orange Vélodrome et à Bordeaux le 15 juillet au Matmut Atlantique.