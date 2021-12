En larmes, Nick Cannon annonce la mort de son bébé de cinq mois dans son propre talk show

On ne voit ça qu’à la télé américaine. Rappeur, acteur et animateur populaire Outre-Atlantique, Nick Canon présente depuis la rentrée son propre talk-show, y évoquant sans pudeur sa vie privée. Et ce mardi, c’est une nouvelle terrible qu’il a annoncée face à la caméra. "Je ne l’ai encore partagé avec personne, même pas avec l’équipe de l’émission", prévient-il de but en blanc, avant de présenter un portrait de Zen, son plus jeune fils, fruit de sa relation avec le mannequin Alyssa Scott.

Le cœur lourd, au bord des larmes, Nick Cannon, 41 ans, met de longues secondes avant de reprendre la parole sous les encouragements du public présent en studio. L’animateur raconte alors la naissance du bébé, le bonheur du couple et remontre les photos postées sur Instagram à l’époque.

Puis il explique : "Je voyais qu’il toussait souvent, alors je suis allé le faire examiner (…) Il avait toujours eu cette respiration particulière et à deux mois, j’ai vu que sa tête grossissait. Je disais que c’était une tête à la Cannon parce que tous mes enfants ont de belles têtes rondes", confie-t-il. "Mais nous voulions vraiment l’amener voir un docteur pour faire surveiller sa respiration et ses sinus. C’est là que nous avons découvert qu’il avait du fluide dans sa tête et qu’il souffrait d’une tumeur maligne. Immédiatement, il a été opéré."