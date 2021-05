Nicolas Ker, chanteur de Poni Hoax et complice d'Arielle Dombasle, est mort à l’âge de 50 ans

C’était un dandy rock d'un autre temps. Nicolas Ker, le chanteur du groupe français Poni Hoax, est mort à l’âge de 50 ans. Une annonce effectuée ce lundi par le label de l’artiste, sans donner les causes de cette disparition qui endeuille la scène underground dont il était devenu l’un des fers de lance, menant une vie d’excès comme en témoigne le documentaire Drunk in the House of Lords, sorti en 2009.

Né à Phnom Penh d’un père français et d’une mère cambodgienne qui fuit le pays à l’arrivée de Khmers Rouges au pouvoir, Nicolas Ker grandit entre l’Egypte, la Turquie et la Réunion avant de s’installer à Paris à l’âge de 16 ans. Fan de David Bowie et Jim Morrison, il va longtemps chanter dans les bars de la capitale avant de croiser le musicien Laurent Bardainne avec lesquels il forme Poni Hoax, au début des années 2000.