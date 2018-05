Noire, ce n'est pas leur métier !

Seize femmes vont monter ensemble les marches de Cannes dans le but d'interpeller le public, la ministre de la Culture et les professionnels du cinéma. À l'initiative de l'actrice, Aïssa Maïga, elles ont décidé de sortir un livre manifeste intitulé "Noire n'est pas mon métier" (Ed. Seuil), pour dénoncer le racisme et le sexisme dans le milieu du septième art. Les actrices, Firmine Richard, Nadège Beausson-Diagne et Karidja Touré, sont venues sur notre plateau ce mardi 8 mai 2018, pour parler de leur ouvrage.