"Nomadland" : pourquoi le grand favori des Oscars ne fait pas plaisir à la Chine

Couronné par le Lion d’or à la Mostra de Venise en septembre dernier, Nomadland a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisation en février, une première pour une femme depuis Barbra Streisand avec Yentl, en 1984. Ce mercredi, il a été désigné meilleur film de l’année par l’association des producteurs d’Hollywood, renforçant son statut de grand favori des prochains Oscars, le 25 avril, nommé dans six catégories.

En 2013, alors qu’elle prépare son premier film, Les Choses que mon frère m'ont apprises, la jeune femme accorde une interview au magazine FilmMaker. Interrogée sur la résonnance personnelles de ce drame qui raconte le destin d’une adolescente qui a grandi dans une réserve indienne, Chloé Zhao explique : "Tout remonte à l’époque où j’étais adolescente en Chine, vivre dans un lieu où il y a des mensonges partout. Je recevais beaucoup d’information qui étaient fausses durant ma jeunesse, et je suis devenue très rebelle vis-à-vis de ma famille et de mon héritage. Je suis allée en Angleterre et soudain j’ai réappris mon histoire."

"Bloquer les références à Nomadland souligne la nouvelle position de pouvoir de la Chine vis-à-vis de l’industrie cinématographique", explique au New York Times l’universitaire Aynne Kokas, auteure du livre Hollywood Made in China. "S’agissant désormais du plus grand marché au monde, elle n’a plus l’obligation de faire entrer des films américains."

Outre-Atlantique, cette polémique ne devrait pas entamer les chances de Nomadland aux Oscars. D’autant plus au moment où le nouveau président américain Joe Biden multiplie les déclarations musclées envers la Chine, en matière de Droits de l’homme et de respecter des règles économiques. Après être sorti sur une poignée d'écrans en IMAX en janvier aux États-Unis, le film bénéficiera d'une sortie mondiale sur Disney+ le 30 avril. En France, il devrait toutefois être distribué en salles, lors de leur réouverture.

Chloé Zhao, de son côté, n’a pas réagi à la polémique, préférant se concentrer sur la réalisation de son prochain film. Rien à voir avec les précédents puisqu’il s’agit de Eternals, l’adaptation d’un comics Marvel avec Angelina Jolie en tête. Un film 100% américain, à coup sûr, même si la jeune femme a promis d’y apporter sa touche personnelle.