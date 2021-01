Non, Line Renaud ne s’est pas lancée sur Tik Tok… mais on aimerait beaucoup !

"Restez chez vous, c’est indispensable. C’est un effort collectif pour protéger nos concitoyens et aussi pour soutenir le personnel soignant que j’admire tant", disait-elle notamment. Le hic, car il y en a un, c’est que si Line Renaud a bien enregistré cette vidéo… c’était durant le premier confinement. Et surtout qu’elle n’est pas à l’origine de ce compte, encore actif ce lundi même si plusieurs posts ont été effacés.

"J’ai découvert ce matin qu’une vidéo datant d’il y a un an avait été publiée en mon nom sur Tik Tok. Je n’ai pas Tik Tok et n’ai donc rien à voir avec ce compte", a-t-elle écrit ce dimanche dans un message posté sur Twitter et Instagram, deux réseaux où elle compte 35.000 et 46.000 abonnés.