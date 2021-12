Non vacciné, Grichka, l'un des frères Bogdanoff, meurt du Covid-19 à 72 ans

DISPARITION - L'agent des jumeaux Bogdanoff, stars des années 80, a annoncé à l'AFP le décès de l'un d'entre eux, parti "rejoindre ses étoiles" ce mardi 28 décembre.

Il était l'un des visages les plus célèbres du petit écran. Grichka Bogdanoff, l'un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est décédé mardi à Paris, à l'âge de 72 ans, du Covid-19, contre lequel il n'était pas vacciné. "Je ne pense pas qu'il faille prendre Grichka comme un étendard pour ou contre la vaccination", a déclaré son avocat, Me Edouard de Lamaze, sur BFMTV mardi soir, confirmant des informations de presse selon lesquelles son client, non vacciné, était hospitalisé en soins intensifs à Paris. "Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement (...) pour rejoindre ses étoiles", avait seulement écrit sa famille dans un communiqué, sans évoquer les causes du décès. Le Monde avait révélé que Grichka était mort du Covid et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons.

Passionnés de sciences, Grichka Bogdanoff et son frère Igor ont ouvert les portes de leur univers pas comme les autres aux téléspectateurs au printemps 1979. C'est à bord d'un vaisseau spatial que les deux trentenaires parlent d'avenir et de science-fiction dans l'émission "Temps X" sur TF1. Et c'est à deux qu'ils ont construit leur carrière médiatique, continuant à parler de leur matière favorite dans "Rayon X" sur France 2 dans les années 2000 et multipliant les apparitions sur les plateaux télé. Ces dernières années, le public les a retrouvés dans "Fort Boyard", aux "Grosses têtes", dans "Touche pas à mon poste" et même dans les costumes des perroquets du jeu "Mask Singer".

Une vie entourée de mystère

Personnalités aussi fascinantes que controversées, les jumeaux Bogdanoff ont vu leurs écrits et leurs travaux scientifiques remis en question. Un rapport du CNRS datant de 2003 concluait notamment que les thèses soutenues par les célèbres frères quelques années auparavant à l'université de Bourgogne "n'avaient pas de valeur scientifique" et que "le travail d'évaluation avait été très insuffisant". Le duo avait porté l'affaire en justice, sans obtenir gain de cause.

S'il ne fallait retenir qu'un mot pour qualifier l'histoire de Grichka Bogdanoff, ce serait le mystère. Célibataire et sans enfant, le septuagénaire n'a jamais trop rien raconté de sa vie. Souvent moqués pour leur transformation physique au fil des années, son frère et lui définissaient eux-mêmes leurs visages comme "extraterrestres". Deux ovnis à plusieurs reprises ramenés sur Terre par leurs nombreux ennuis judiciaires. Accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers, les jumeaux avaient ainsi été renvoyés en janvier en correctionnelle pour "escroquerie". Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022.

