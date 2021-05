"Nous ne sommes pas une organisation raciste" : les membres des Golden Globes contre-attaquent

Ça chauffe à Hollywood ! Après 77 ans d’existence, la cérémonie des Golden Globes pourrait être contrainte de tirer sa révérence. La Hollywood Foreign Press Association (HPA), l’association de correspondants de la presse étrangère qui l’organise sans discontinuer depuis 1944, est dans le viseur de l’industrie cinématographique depuis la parution fin février d’une enquête du Los Angeles Times. On y apprenait, entre autres, qu’aucun journaliste noir ne figurait parmi ses 87 membres et que des soupçons de corruption récurrents planaient sur les méthodes de nominations des films et des talents.

Malgré l’annonce d’une réforme visant à renforcer la diversité et la transparence, des plateformes comme Netflix et Amazon et des stars comme Scarlett Johansson et Mark Ruffalo ont appelé au boycott de la cérémonie. Et alors que Tom Cruise a décidé de renvoyer les trois statuettes glanées au fil de sa carrière, la chaîne NBC a annoncé lundi sa décision de ne pas diffuser la cérémonie l’an prochain, alors qu’elle s’était réengagée en 2018 à hauteur de 60 millions de dollars par an pendant huit ans. Cette grande soirée, qui préfigure bien souvent le résultat des Oscars, a-t-elle fait long feu ?