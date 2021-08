Nouveaux visages, nouveaux rendez-vous, nouveau décor : LCI fait sa rentrée

"NOUVELLE NAISSANCE" - LCI lance sa nouvelle saison ce lundi 30 août. Sur un plateau totalement repensé. Découvrez ce qui vous attend sur le Canal 26.

C'est la rentrée pour LCI. Ce lundi 30 août, la chaîne d'information dévoile sa nouvelle grille ainsi qu'un plateau totalement repensé. "C'est une nouvelle naissance pour LCI", explique Thierry Thuillier le directeur de l'information du groupe TF1. "Nous avons pensé et réfléchi le plateau avec les équipes afin qu'il serve la nouvelle ambition de la chaîne". Au menu cette saison : plus d'information et de faits, moins de débats et de polémiques. "Ce qui reste, c’est la crédibilité", complète Fabien Namias, directeur adjoint de LCI qui explique que la politique sera "le point névralgique" de la saison à venir, élection présidentielle oblige. C'est donc un nouveau duo qui réveillera les téléspectateurs du lundi au vendredi, de 6 heures à 9 heures puisque la Matinale sera présentée par Hélène Mannarino et Stefan Etcheverry, qui arrive sur LCI après avoir coprésenté la Matinale le week-end sur BFM depuis 2018. À 8h30, Elizabeth Martichoux poursuivra son interview politique. De 9 heures à 12 heures, Marie-Aline Méliyi et Thomas Misrachi, qui rejoint les rangs de LCI après avoir officié sur BFMTV depuis sa création en 2005, prendront le relais pour 3 heures d'info. À midi, Julien Arnaud et Claire Fournier informeront les téléspectateurs jusqu'à 15 heures avant de céder leur place à Bénédicte Le Chatelier qui sera aux commandes du "Club Le Chatelier" pour la troisième saison consécutive. "Anti-complot, l'émission" reviendra aussi tous les vendredis dès 17 heures avec Thomas Huchon. Le spécialiste des fake news et des théories complotistes, qui analysera comment ces mouvements prolifèrent sur la toile à quelques mois de l'élection présidentielle. De 18 heures à 20 heures, place à "24H Pujadas", avec David Pujadas qui revient pour une quatrième saison de débats et d'analyses autour des grands sujets du moment. Pour ce rendez-vous incontournable du paysage audiovisuel, le journaliste sera entouré de grandes signatures telles que Jean-Michel Aphatie, Abnousse Shalmani, François Lenglet ou encore Pascal Perri.

David Pujadas présentera son émission sur un nouveau plateau. − LCI

Ruth Elkrief et l'instant "Pol" de Paul Larrouturou

À 20 heures, Ruth Elkrief, qui fait son retour sur LCI, proposera de suivre toute l'actualité politique du lundi au jeudi durant deux heures. En cette année présidentielle, elle sera accompagnée par Paul Larrouturou, ancien journaliste "Quotidien", qui racontera les coulisses de l’actualité et tiendra un journal de campagne. Et enfin, Eric Brunet et Julie Hammett mèneront une nouvelle émission de 22 heures à minuit dans laquelle ils soumettront au débat les grands sujets d'actualité du jour. L’émission du samedi de Jean-Pierre Pernaut, “Jean-Pierre et vous”, sera désormais diffusée en semaine, tous les vendredis à 13h30 pour une nouvelle saison. Elle s’intéressera aux sujets de la vie quotidienne des Français en matière d’argent.

Le week-end, Christophe Beaugrand rejoindra Anne-Chloé Bottet pour présenter la Matinale de 6 heures à 9 heures. Au menu : info, complicité, proximité et bonne humeur. Ils seront suivis de Damien Givelet (de 9 heures à 12 heures) et d'Adrien Borne (de 12 heures à 15 heures) puis de Magali Lunel qui proposera de prendre du recul et de faire le point sur les actus du jour. De 18 heures à 20 heures, Amélie Carrouër présentera de nouveau l'émission "En toute franchise". Quant à Darius Rochebin, il officiera désormais en prime du vendredi au dimanche (20 heures à 21 heures, puis de 22 heures à minuit), aux côtés d’Anne Seften. Chaque soirée sera marquée par un grand entretien avec une personnalité de premier plan, avec un accent particulier sur la politique le dimanche soir.

