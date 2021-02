Nouvelle peine de prison ferme pour Pablo Hasél, le rappeur le plus controversé d’Espagne

C’est l’homme qui déchaîne les passions en Espagne. Le rappeur Pablo Hasél, 32 ans, a été délogé mardi de l’Université de Lerida où il s’était retranché le week-end précédent, refusant de purger sa peine de deux mois et de prison apologie du terrorisme, mais aussi injures et calomonies à l’encontre des autorités de son pays. Des propos qu’il avait tenu dans une série de tweets publiés de 2014 et 2016 et qui ont fait de lui un symbole de la lutte pour la liberté d’expression.

Soutenu par de nombreuses personnalités du showbiz comme Pedro Almodovar et Javier Bardem, ce fil d’un entrepreneur catalan est devenu une épine dans le pied du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, le parti de gauche radical Podemos, dénonçant mardi une arrestation qui met en lumière "les manques démocratiques actuels".