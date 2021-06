De l’eau dans le gaz entre Kool Shen et JoeyStarr ? Les stars de NTM ne se parlent plus

MALAISE – Alors que "Suprêmes", le biopic consacré à NTM sera dévoilé au Festival de Cannes en juillet, JoeyStarr révèle ne plus adresser la parole à Kool Shen depuis plusieurs mois. De là à se réconcilier sur les marches du Palais des Festivals…

Ils occupent une place à part dans l’histoire du rap français. Bruno Lopes et Didier Morville, alias Kool Shen et JoeyStarr, sont mis à l’honneur dans Suprêmes, le film de la réalisatrice Audrey Estrougo consacré au parcours de NTM. Les jeunes Sandor Funtek et Théo Christine prêtent leurs traits à ces deux monstres sacrés, de la création du groupe en 1988 à leur premier concert au Zénith de Paris quatre ans plus tard. Ce biopic musical très attendu sortira en salles le 24 novembre prochain mais sera dévoilé dès le mois de juillet prochain dans le cadre du 74e Festival de Cannes où il sera projeté en séance de minuit. Forcément, les fans rêvent de voir les deux compères saluer leurs jeunes interprètes sur les marches. Sauf qu’il y un hic.

JoeyStarr plus "cash" que jamais

Dans une interview vidéo accordée il y a quelques jours à "The Call", le podcast de Deezer.fr, JoeyStarr fait une étonnante révélation. "J’ai appris il y a deux semaines que Kool Shen m’avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois", déclare-t-il à l’animateur, sans donner plus d’explication, sinon celle-ci, très imagée : "Il est trou du c…, il est trou du c.., qu’est-ce que tu veux que je te dise ?". Puis lorsque l’animateur lui remarquer qu’il s’agit peut-être d’une querelle de "vieux couple", le héros de la série Le Remplaçant sur TF1 en remet une couche : "ll n'a jamais voulu faire la gonzesse, pourtant il se comporte comme une gonzesse." Sympa…

Après s’être reformé une fois en 2008, dix ans après leur séparation, les membres de NTM sont remonté sur scène en 2018 pour une tournée célébrant les 30 ans du duo. Le 18 mars 2019, ils annonçaient leur séparation définitive. "Quand on parle de séparation, ça induit qu’il y a un problème, or il n’y en a pas", indiquait Kool Shen à l’AFP. De son côté, JoeyStarr estimait que "NTM, c’est un truc d’émulsion. Or on est pris, chacun de notre côté tout le temps. La musique n’est simplement plus le centre de ce qu’on fait."

Quelques mois plus tard, au micro de France Inter, JoeyStarr était revenu sur ses déclarations, estimant que la séparation annoncée du groupe n'était "que du marketing". Ironique, il avait alors balancé : "Regardez Sarkozy, il va revenir sûrement ! Tant que Sarkozy ce n’est pas fini, et bien NTM ce n’est pas fini !".

Jérôme Vermelin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.