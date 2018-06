Ocean's 8, un remake 100% féminin

Dans "Ocean's Eight", Sandra Bullock incarne Debbie Ocean, la soeur de l'ex-détenu Danny Ocean (George Clooney). Tout juste sortie de prison, elle demande de l'aide à son bras droit (Cate Blanchett) pour réaliser un braquage d'envergure. Les deux amies vont recruter une équipe de choc pour voler un collier de grande valeur lors du gala du Met.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.