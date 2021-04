"The Handmaid's Tale" : une saison 4 qui s'annonce jubilatoire

On l'attendait de pied ferme, et on n'a pas été déçus. La 4e saison de "The Handsmaid's Tale" arrive ce le 29 avril en US+24 sur OCS. Nous avons eu la chance de pouvoir visionner les trois premiers épisodes de cette saison repoussée en raison de la pandémie. Notre verdict ? Ils sont grandioses. À la fois ultraviolents mais complètement jubilatoires, ils rebattent les cartes et donnent un nouveau souffle à la série adaptée du roman de Margaret Atwood.

On retrouve une June, campée par la génialissime Elisabeth Moss (qui met également en scène trois épisodes de cette nouvelle saison), plus déterminée que jamais à renverser la République de Gilead. Souvenez-vous : à la fin de la saison 3, elle parvenait à faire évacuer 86 enfants vers le Canada, au péril de sa vie. Malgré une grave blessure par balle, l’ennemie publique numéro un reprend du poil de la bête et prend la tête de la révolution qu'elle a initiée.