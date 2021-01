Olivia Wilde et Harry Styles vivent-ils une divine idylle ?

Le Daily Mail a dans la foulée publié sa propre série de paparazzade montrant la comédienne et réalisatrice de 36 ans arriver au domicile de Los Angeles de l’ex-membre des One Direction, de dix ans son cadet. Si aucun des représentants des deux artistes n’ont souhaité réagir à ces articles, les médias spécialisés dans l’actualité des célébrités ont activité leurs fameuses sources proches pour démêler le vrai du faux.

Voilà un couple que personne n’avait vu venir. Olivia Wilde et Harry Styles font le bonheur de la presse anglo-saxonne depuis la publication par Page Six de photos les montrant main dans la main. Des clichés pris le week-end dernier en marge du mariage de l’agent du chanteur britannique en Californie.

Oui, les deux tourtereaux seraient bien aux prémices de l’histoire et "sortent ensemble depuis quelques semaines", indique une première source au magazine People . C’est sur le tournage de Don’t Worry Darling, le prochain film d’Olivia Wilde derrière la caméra dont Harry Styles tient l’un des rôles principaux, que le coup de foudre aurait eu lieu cet automne. "La connexion a été instantanée. Ce sont tous les deux des personnes très artistiques, très passionnées et tout le monde a immédiatement vu ’étincelle entre eux. Ce qui se passe entre eux n’est pas surprenant", insiste une autre source auprès du Sun .

"Pour moi, il est très moderne […]. C’est très puissant et assez extraordinaire de voir quelqu’un dans sa position redéfinir ce que peut signifier être un homme qui a confiance en lui", expliquait Olivia Wilde à Vogue en novembre à propos de son acteur, engagé pour remplacer Shia LaBoeuf. Elle avait d’ailleurs pris sa défense quand le chanteur avait été attaqué pour avoir porté une robe en couverture du magazine. Ce dernier l’aurait même présentée comme sa "petite amie" lors du discours qu’il a donné au mariage de son agent, rapporte Us Weekly. Une première relation amoureuse pour Olivia Wilde depuis sa rupture avec l’acteur Jason Sudeikis, le père de son fils Otis, 6 ans, et de sa fille Daisy, 4 ans. "Ils sont séparés depuis des mois maintenant et ils gèrent la situation en adultes. Leur priorité est l’éducation de leurs enfants", insiste la source d’Us Weekly. De quoi démarrer 2021 sous les meilleurs auspices.