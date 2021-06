"Je ne dis pas que la police est raciste, je dis qu’il y a des policiers racistes" : la mise au point d’Omar Sy

Omar Sy persiste et signe. En juin 2020, l’acteur préféré des Français était l’auteur d’une lettre ouverte contre les violences policières, publiée dans l'Obs. Quelques semaines après la mort de George Floyd, aux États-Unis, il demandait également justice pour Adama Traoré, s’attirant de vives critiques sur les réseaux sociaux et d’une partie de la classe politique.

"Les choses sont toujours mises en opposition", a regretté Omar Sy. "Pourquoi on ne peut pas dire qu’il y a des policiers racistes ? Ça ne veut pas dire la police est raciste. Quand je dis : "Il y a des policiers racistes", je suis contre la police ? Je suis contre l’État quand je dis ça ? Pourquoi ? Je ne suis pas contre la police. Je ne dis pas que la police est raciste. Je dis qu’il y a des policiers racistes", a insisté la star de 43 ans.

"Je ne dis pas que la police est violente. Je dis qu’il y a de la violence, on le voit bien, dans notre monde et surtout dans notre société en France, de partout. Tous les jours on voit une atrocité. Quand je vois des policiers tués, vous croyez que ça me fait plaisir ?", s’est ensuite emporté l’acteur, qui était interrogé par Léa Salamé.