Omar Sy dans la liste des 100 qui font le monde en 2021 selon le magazine "Time"

Le célèbre magazine américain Time dévoile sa liste annuelle des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Dans ce "Who’s who" des gens qui comptent, et qui brosse les domaines de la politique, de la culture, de la politique ou encore des sciences, on trouve le comédien Omar Sy, star de la série Lupin, succès mondial sur Netflix.

Pour la star d’American Sniper, Omar Sy possède "tous les ingrédients et tous les talents pour faire ce qu’il a envie - produire, diriger, etc. - et tout ça avec un cœur ouvert et généreux. S’il y a une seule chose à retenir, c’est la gentillesse qui irradie la pièce lorsqu’il est avec vous. Une gentillesse forte et confiante. Et c’est ce dont nous avons besoin en ce moment".