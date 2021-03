"On a tout tenté" : pandémie oblige, le festival de musique Lollapalooza annulé cet été

"On a tout tenté... Et si le désir s'accroît quand l'effet se recule, 2022 sera à bien des égards inoubliable." Le festival Lollapalooza n'aura pas lieu cet été. Les organisateurs ont publié mardi 30 mars un communiqué pour annoncer que l'édition 2021 n'aura finalement pas lieu les 17 et 18 juillet comme il l'était programmé. Une décision prise en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

"Au vu des incertitudes qui perdurent dans le contexte actuel, Lolla Paris ne pourra avoir lieu cette année. La magie de Lolla Paris nous manque plus que jamais, et nous avons hâte de revenir l'année prochaine", peut-on lire sur le site de l'édition parisienne du Lollapalooza .

La direction annonce d'ores et déjà les dates du festival en 2022, à savoir les 16 et 17 juillet. Le groupe américain Pearl Jam, dont Eddie Vedder est le leader, aurait d'ores et déjà confirmé sa venue. "Les billets des éditions 2020 et 2021 restent valables pour 2022", précisent les organisateurs.