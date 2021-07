"On avance" : Britney Spears désormais autorisée à choisir son avocat

Faire la roue dans l’herbe et un tour à cheval : c’est la manière, filmée et postée sur Instagram, que Britney Spears a choisi pour célébrer ce qui a des airs de première victoire dans le combat judiciaire engagé par la chanteuse pour obtenir la fin de sa tutelle. Ce mercredi 14 juillet, une juge de Los Angeles a autorisé la star à désigner son propre avocat, ce qu’elle n’était pas en capacité de faire jusqu’à présent.

Depuis treize ans et une dépression très médiatisée à l’époque, l’icône de la pop est privée de la majeure partie de son autonomie. Les strictes conditions de sa tutelle impliquent que la plupart des décisions la concernant sont notamment prises par son père, avec qui la chanteuse de 39 ans entretient des relations difficiles. Une mesure qu’elle cherche à présent à faire lever, son nouvel avocat ayant annoncé qu’il comptait déposer "dès que possible" une requête afin que Jamie ne dispose plus de contrôle sur ses biens.

Britney Spears était elle-même entendue par téléphone ce mercredi. Elle a indiqué souhaiter une "enquête" contre son père ou une "ordonnance de protection", avant de supplier le tribunal de mettre un terme à cette "tutelle abusive". En juin, l’interprète de "… Baby One More Time" s’était déjà dite "traumatisée" et "déprimée" par un régime qui l’empêche de décider de ses relations et ses biens – jusqu’à avoir un enfant en lui imposant le port d’un stérilet.