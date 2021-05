On connaît désormais le titre de la suite de "Black Panther" sans Chadwick Boseman

Le mystère entourant le scénario reste en revanche entier, même si on sait qu'il a été presque entièrement réécrit suite à la mort de l’acteur. Dans une interview accordée il y a quelques jours à Yahoo, la comédienne Lupita Nyong’o qui incarne Nakia, la compagne du héros, assure que "la manière dont le deuxième film a été retravaillé est respectueuse de la perte que l’équipe et le monde entier ont ressenti".

Les cinémas rouverts depuis mars aux Etats-Unis, la machine hollywoodienne redémarre doucement mais sûrement. Dans une vidéo postée ce lundi sur les réseaux sociaux, Marvel Studios lève le voile sur quelques-uns des projets les plus attendus des fans. Parmi eux, la fameuse suite de Black Panther sans Chadwick Boseman, la star du premier volet emportée par un cancer l’été dernier. Réalisé par Ryan Cogler, le film s’intitulera Black Panther : Wakanda Forever et sera sur les écrans américains le 8 juillet 2022.

Plus loin, les amateurs auront droit à Ant-Man and the Wasp : Quantumania le 17 février 2023 puis Les Gardiens de la Galaxie 3 le 5 mai 2023. Mais aussi The Eternals le 5 novembre 2023, une vraie curiosité puisque les aventures de ce groupe de superhéros qui comprend Angelina Jolie et Salma Hayek ont été mises en scène par Chloé Zhao, la réalisatrice chinoise fraichement oscarisée pour le film indépendant Nomadland.

D’ici là, c’est le 9 juillet que les spectateurs américains pourront découvrir Black Widow avec Scarlett Johansson, un film repoussé à plusieurs reprises ces derniers mois en raison de la pandémie de coronavirus. Si tout va bien, il s’agira de la première sortie Marvel Studios en deux longues années. En France, il sera en salles deux jours plus tôt.