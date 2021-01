On connaît (enfin) le prénom du fils de Justin Timberlake et Jessica Biel

S'il y a un couple discret à Hollywood, c'est bien lui. En juillet dernier, Justin Timerlake et Jessica Biel devenaient père et mère pour la deuxième fois. Déjà parents d'un petit Silas, âgé de 5 ans, ils n'avaient pourtant pas officialisé la bonne nouvelle. C'était leur ami Lance Bass, l'ex-membre du boys band N'Sync dont faisait partie Justin Timberlake dans les années 1990, qui s'en était chargé pour eux. "Le bébé est mignon évidemment, c'est celui de Justin et Jessica !", avait-il déclaré dans une interview accordée au site Entertainement Tonight. Interrogé sur le prénom du bébé, Lance Bass avait botté en touche. "C'est une bonne question... Justin me tuerait !", s'était-il amusé.