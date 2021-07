"On est très choqués" : Nabilla et Thomas cambriolés durant leur mariage à Chantilly

Ça devait être le plus beau jour de leur vie. Mais la fête ne s'est pas passée comme prévu pour Nabilla et Thomas. Le couple d'influenceur a été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'ils célébraient leur mariage au château de Chantilly, dans l'Oise, comme l'a confirmé le procureur de Senlis, Jean-Baptiste Bladier, à LCI. Le vol a eu lieu dans la chambre d'hôtel de l'Auberge du Jeu de Paume où le couple avait posé ses valises. "Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l’auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte. Le préjudice occasionné est estimé à plus de 150.000 €", détaille le procureur de la République dans un communiqué.

"On avait passé une soirée vraiment magique, j'étais tellement heureuse, nos familles et nos amis étaient là", explique Nabilla qui a signé un contrat avec Amazon Prime qui diffusera un documentaire sur le mariage. C'est en rentrant à l'hôtel après la fête que le couple a découvert leur chambre sens dessus dessous. "On s'est fait voler plein de choses notamment des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts. Ça me fait beaucoup de peine car ce sont des choses sentimentales qui n'ont pas de prix à mes yeux", a expliqué la star au bord des larmes.

Le couple se dit "choqué" car leur fils Milann dormait dans la chambre à côté. "Comme les chambres sont communicantes, on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal", poursuit la jeune femme qui a eu peur pour son petit garçon. "Le reste, je m'en fous, l'essentiel, c’est que ma famille aille bien", admet la starlette. "Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de partir d'ici parce qu'on n’est pas en sécurité".