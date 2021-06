"On n'a jamais eu de fête comme ça" : la visite de Miss France ravit un Ehpad de Picardie

Elle a enchaîné les photos au terme d'un après-midi très émouvant. Amandine Petit a fait la joie des résidents d'un Ehpad de Cœuvres-et-Valsery, dans l'Aisne, avec qui elle a passé quelques heures ce jeudi 23 juin suivie par une équipe de TF1.

"Même si j'ai le masque, j’essaie de sourire le plus possible avec les yeux parce que je sais que je resterai longtemps dans leur chambre. Et eux resteront longtemps dans ma mémoire", explique Miss France 2021, consciente de l'importance de ce lien intergénérationnel. Avant d'être sacrée reine de beauté des Français, la Normande de 23 ans avait déjà décidé de leur consacrer son temps. Elle était étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques à Caen.