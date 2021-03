"On ne t’oubliera jamais" : Jamel Debbouze rend hommage à son père décédé

"Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t’oubliera jamais", a écrit le papa de Léon et Lila en légende d'une photo de ses parents tout sourire. Sa femme, la journaliste Mélissa Theuriau, s'est, elle aussi, fendue d'un message sur Instagram. "Repose en paix ba et veille sur mima. Tes enfants et petits-enfants ne t’oublieront jamais", a réagi l'épouse de Jamel Debbouze qui a publié un joli cliché de ses beaux-parents.

"Il a fait avec ce qu'il a pu, il a été déraciné de son pays d'origine, de sa famille, de ses amis. Il a fait un sacrifice que moi je n'aurais probablement pas fait pour les miens (…) Aujourd'hui, je suis très respectueux et très impressionné de l'homme qu'il est, je lui dis et je l'exprime. On est de plus en plus bavards !", s'était amusé Jamel.